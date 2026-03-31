Хегсет поинтересовался, куда делся «большой и грозный» флот Британии
Министр войны США Пит Хегсет на фоне недовольства главы Белого дома Дональда Трампа отсутствием помощи от союзников Соединенных Штатов в ходе брифинга поинтересовался, куда делся «большой и грозный» флот Великобритании.

«Насколько я помню, существовал большой и грозный Королевский военно-морской флот, готовый к таким вещам (речь о действиях в Ормузском проливе — ред.)», — сказал он.

До этого президент США заявил о своем разочаровании британским премьером Киром Стармером из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном. Американский лидер отметил, что «Кир Стармер не Уинстон Черчилль».

Также Трамп называл Стармера неудачником в связи с его нерешительной позицией по конфликту на Ближнем Востоке. Глава США выразил уверенность, что у председателя правительства Соединенного королевства «больше нет будущего».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава российского государства Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее Пентагон заявил об отсутствии поддержки в НАТО.

 
В России опять захотели ввести шестидневную рабочую неделю. Как она может обрушить рынок труда?
