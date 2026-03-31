Шефа Ивлева заменили раскритиковавшей его хейтершей

На канале «Пятница!» 1 апреля выйдет шоу «На ножах», в котором шеф-повара Константина Ивлева заменили его прославившейся хейтершей — ресторатором из Тюмени Галиной Кайданович. Об пресс-служба телеканала сообщила «Газете.Ru».

Кайданович работает в сфере питания больше 15 лет. Недавно в своих соцсетях она выложила ролик, в котором раскритиковала Ивлева и его манеру вести шоу.

«Что он орет, ножками топает, ручками хлопает? Не, вы реально его смотрите?» — негодовала Кайданович.

В ответ шеф-повар предложил женщине занять его место. Теперь вместе со своей командой она отправится в один из ресторанов Нижнего Новгорода, находящийся на грани закрытия, и попробует за три дня вывести его из кризиса.

«Когда я смотрела шоу, я даже не допускала мысли, что однажды окажусь по ту сторону процесса. А встать на место Константина Ивлева — это настоящий вызов для меня», — признается повар.

После съемок она призналась, что с таким уровнем хаоса раньше не сталкивалась, однако смогла составить план, который, по ее мнению, должен был сработать.

«На ножах» — реалити-шоу о ресторанном бизнесе, в котором за команда проекта меняет кухню, сервис и концепцию заведения, стараясь за короткий срок сделать убыточные рестораны прибыльными.

Ранее суд арестовал тезку шефа Ивлева по делу о мошенничестве.