Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Культура

Шефа Ивлева заменили раскритиковавшей его хейтершей

Телеканал «Пятница!»

На канале «Пятница!» 1 апреля выйдет шоу «На ножах», в котором шеф-повара Константина Ивлева заменили его прославившейся хейтершей — ресторатором из Тюмени Галиной Кайданович. Об пресс-служба телеканала сообщила «Газете.Ru».

Кайданович работает в сфере питания больше 15 лет. Недавно в своих соцсетях она выложила ролик, в котором раскритиковала Ивлева и его манеру вести шоу.

«Что он орет, ножками топает, ручками хлопает? Не, вы реально его смотрите?» — негодовала Кайданович.

В ответ шеф-повар предложил женщине занять его место. Теперь вместе со своей командой она отправится в один из ресторанов Нижнего Новгорода, находящийся на грани закрытия, и попробует за три дня вывести его из кризиса.

«Когда я смотрела шоу, я даже не допускала мысли, что однажды окажусь по ту сторону процесса. А встать на место Константина Ивлева — это настоящий вызов для меня», — признается повар.

После съемок она призналась, что с таким уровнем хаоса раньше не сталкивалась, однако смогла составить план, который, по ее мнению, должен был сработать.

«На ножах» — реалити-шоу о ресторанном бизнесе, в котором за команда проекта меняет кухню, сервис и концепцию заведения, стараясь за короткий срок сделать убыточные рестораны прибыльными.

Ранее суд арестовал тезку шефа Ивлева по делу о мошенничестве.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!