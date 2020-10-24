Алиев заявил, что Турция имеет право участвовать в урегулировании конфликта в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция может и имеет право участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в интервью французской газете «Figaro».

По его словам, Анкара оказала Азербайджану в данном вопросе большую политическую поддержку, поэтому азербайджанская сторона ей за это признательна.

«Турция, как единственная страна в мире, имеющая границу одновременно со всеми тремя странами Южного Кавказа, имеет легитимное право для привлечения к этому процессу (урегулированию в Карабахе)», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Ранее Алиев неоднократно заявлял, что Турция должна участвовать в урегулировании нагорнокарабахского вопроса. Анкара, в свою очередь, не раз утверждала, что всегда поддерживала и будет поддерживать Баку.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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