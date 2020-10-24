Глава МИД Азербайджана обсудил Карабах с Минской группой ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе своего рабочего визита в Вашингтон обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Как рассказали в пресс-службе, во время встречи дипломат отметил, что «армянская сторона дважды нарушила режим гуманитарного прекращения огня, целенаправленно обстреляла мирное население Азербайджана и обстреляла ракетами города и населенные пункты за пределами зоны конфликта».

«Министр довел до сведения сопредседателей заявление руководства Армении об отсутствии дипломатического решения конфликта. Было подчеркнуто, что все эти шаги и заявления наглядно демонстрируют деструктивную политику армянской стороны», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Байрамов в пятницу, 23 октября, провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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