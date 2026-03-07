В МИД РФ сообщили об обсуждении с США создания совместных фондов

Москва и Вашингтон в двусторонней рабочей группе по экономическим вопросам обсуждают возможность создания совместных фондов. Об этом в ходе интервью для РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он обратил внимание, что 23 января специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Переговоры прошли в Абу-Даби, Дмитриев и Уиткофф участвовали в них в новом статусе «руководителей российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам».

«Разговор в данном формате носит доверительный характер и касается, среди прочего, возможностей создания совместных фондов, реализации иных двусторонних проектов», — рассказал дипломат.

По его словам, РФ и Соединенные Штаты на переговорах исходят из того, что у стран имеется огромный потенциал для сотрудничества в различных областях.

7 марта Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность смягчения санкций в отношении российской нефти. Как он отметил, этот вопрос был поднят в связи с тем, что введенные Западом рестрикции наносят ущерб мировой экономике.

Ранее в Кремле рассказали о переговорах РФ и США по экономическому треку.