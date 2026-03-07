Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В МИД РФ сообщили об обсуждении с США создания совместных фондов

Рябков: РФ и США обсуждают возможность создания совместных фондов
MFA Russia/Global Look Press

Москва и Вашингтон в двусторонней рабочей группе по экономическим вопросам обсуждают возможность создания совместных фондов. Об этом в ходе интервью для РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он обратил внимание, что 23 января специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Переговоры прошли в Абу-Даби, Дмитриев и Уиткофф участвовали в них в новом статусе «руководителей российско-американской рабочей группы по экономическим вопросам».

«Разговор в данном формате носит доверительный характер и касается, среди прочего, возможностей создания совместных фондов, реализации иных двусторонних проектов», — рассказал дипломат.

По его словам, РФ и Соединенные Штаты на переговорах исходят из того, что у стран имеется огромный потенциал для сотрудничества в различных областях.

7 марта Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность смягчения санкций в отношении российской нефти. Как он отметил, этот вопрос был поднят в связи с тем, что введенные Западом рестрикции наносят ущерб мировой экономике.

Ранее в Кремле рассказали о переговорах РФ и США по экономическому треку.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!