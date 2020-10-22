Алиев не исключил, что может встретиться с Пашиняном в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает возможности проведения переговоров по Нагорному Карабаху с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве.

«Да, это возможно. Такие встречи происходили и раньше. Всё зависит от повестки», — сказал Алиев.

Тем не менее, по его словам, перспективы мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе в настоящее время весьма далеки.

Он также подчеркнул, что пока не получал от президента России Владимира Путина приглашения посетить российскую столицу для переговоров.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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