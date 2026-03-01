Глава МИД Ирана рассказал о процессе избрания нового верховного лидера

Иран потерял высокопоставленных военных командиров, но они были немедленно заменены. Об этом в интервью Al Jazeera заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.

По его словам, в стране уже ведутся конституционные процедуры.

«Сегодня создается переходный совет, в состав которого входят президент, глава судебной власти и один из юристов Корпуса стражей исламской революции (КСИР)», — заявил министр.

Он добавил, что данная группа будет руководить Ираном до избрания нового лидера, а после последует процесс его избрания ассамблеей экспертов. Он предположил, что это произойдет в ближайшие дни.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

