На Украине заявили, что Зеленский «сдал с потрохами» национальные интересы

Глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Андрей Лесик в эфире телеканала NEWSONE подверг критике деятельность президента Украины Владимира Зеленского и результаты его работы.

По его словам, глава Украины продолжает курс на вступление страны в ЕС и НАТО. Политик считает, что у Зеленского при этом отсутствуют другие планы действий.

«Прекрасно понимаю, все что он смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами», — заявил Лесик.

Он также выразил мнение, что действия Киева в Донбассе — «хождение по кругу».