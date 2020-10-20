Глава МИД Киргизии: РФ сыграла важную роль в стабилизации обстановки в республике

Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что Россия сыграла важную роль в стабилизации политической обстановки в республике. Об этом сообщает ТАСС.

«Российская Федерация сыграла немаловажную роль в стабилизации ситуации [в Киргизии] в поствыборный период», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку на фоне смены власти и протестов в стране.

В Киргизии 5 октября начались массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова.

14 октября тогдашний президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны, отправив в отставку ряд чиновников из кабмина. 15 октября Жээнбеков сам подал в отставку.

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