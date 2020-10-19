Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова предложить Европе три своих вакцины от коронавируса и рассчитывает на такой же ответ. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы открыты к обмену опытом, к тому, чтобы сделать эти вакцины (доступными для других стран), предлагаем их другим государствам и готовы их поставлять, и хотим, чтобы была такая же ответная реакция», — сказала Матвиенко.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,3 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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