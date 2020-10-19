Лавров призвал прекратить конфронтационную риторику вокруг Карабаха

Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал прекратить нагнетать конфронтационную риторику вокруг конфликта в Нагорном Карабахе и остановить боевые действия. Об этом он сказал по итогам переговоров с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, передает РИА «Новости».

Глава российского МИД отметил, что уже сообщил коллегам из секретариата Совета Европы о том, как Россия видит ситуацию в Карабахе и какие шаги предпринимает в этом направлении.

По его словам, в первую очередь необходимо прекратить нагнетать конфронтационную риторику как между сторонами, так и по линии ответственных международных игроков.

«Следующий абсолютно необходимый шаг, и его нужно предпринимать одновременно с прекращением конфронтационной риторики – это остановка боевых действий, прекращение ударов по гражданским объектам», — подчеркнул Лавров.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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