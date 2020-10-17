Байден «набросился» на репортера после вопроса об отчете NY Post о его сыне

Кандидат в американские президенты от демократов Джо Байден устроил словесную перепалку с корреспондентом ABC News из-за вопроса про его сына Хантера, сообщает телеканал Fox News.

Байден поговорил с журналистами у своего частного самолета после предвыборных мероприятий в Мичигане. Его спросили об отчете New York Post, где были опубликованы электронные письма, подтверждающие причастность Хантера Байдена к украинской энергокомпании Burisma. В материале говорилось, что сын политика заработал миллионы, торгуя влиянием своего отца.

«Мистер Байден, как вы отреагируете на статью New York Post о вашем сыне?» — спросил репортер CBS News.

На что Байден ответил, что ожидал такого вопроса от журналиста. «Я знал, что вы спросите об этом. Но у меня нет ответа. Это еще одна клеветническая кампания, хотя это те вопросы, которые вы всегда задаете».

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