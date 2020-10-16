Бишкек отменил режим ЧП

Парламент Киргизии отменил режим чрезвычайного положения в Бишкеке, пишет РИА «Новости».

Депутаты единогласно поддержали отмену ЧП, которое ввел подавший в отставку президент страны Сооронбай Жээнбеков из-за массовых протестов.

Жээнбеков объявил об отставке 15 октября. Его полномочия перешли к спикеру страны Канату Исаева, который тоже отказался исполнять президентские обязанности. Теперь полномочия перешли к главе правительства Кубатбеку Боронову.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными. Действующий глава объявил, что уйдет в отставку.

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