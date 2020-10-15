РФ обвинила ОЗХО в политической ангажированности

Руководство Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) демонстрирует политическую ангажированность в вопросах, касающихся Сирии. Об этом сообщает МИД РФ.

Говоря о докладах Миссии по установлению фактов предполагаемого применения химического оружия в Сирии (МУФС) по инцидентам в Аллепо и Саракибе МИД РФ отметил, что миссия, как правило, выпускает свои доклады к заседаниям СБ ООН или руководящих органов ОЗХО.

«Расследования проводятся этой спецмиссией, как правило, дистанционно и без выезда на место, а основным источником информации служат соцсети и аффилированные с террористическими группировками НПО», — говорится в сообщении.

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