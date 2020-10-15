Россия готовится к визиту экспертов ОЗХО в связи с делом Навального

Максимс Краюшкинс

В России ведется подготовка к визиту экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые посетят страну в связи с инцидентом с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она отметила, что техническому секретариату ОЗХО 1 октября передали предложение об отправке в Россию экспертов организации для взаимодействия с российскими специалистами.

«Это необходимо для определения признаков состава возможного преступления на территории РФ. На сегодняшний момент могу сказать, что ведется работа по подготовке такого визита», — сообщила Захарова.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию. Он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

В настоящее время Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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