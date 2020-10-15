В Кремле прокомментировали новые санкции ЕС против россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «сознательным недружественным шагом» новые санкции против россиян из-за инцидента с Алексеем Навальным, передает корреспондент «Газеты.Ru».

»Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной. Москва проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами», — сказал Песков.

Песков отметил, что логика в подобном решении «не просматривается», что является «отягчающим обстоятельством» данного решения ЕС.

Представитель Кремля рассказал, что ответ России на санкции будет наилучшим образом соответствовать ее интересам.

Ранее Евросоюз ввел санкции против шести граждан РФ из-за ситуации с Навальным. В санкционный список попали глава ФСБ Александр Бортников, первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию. Он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

В настоящее время Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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