Россия готовит зеркальный ответ на санкции Евросоюза из-за Навального

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Россия зеркально ответит на введенные из-за ситуации с Алексеем Навальным санкции Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что как правило, в случаях персональных санкций следует введение аналогичных ограничений.

Климов подчеркнул, что отмеченные в санкционном списке Евросоюза россияне не причастны к делу Навального. По его мнению, с ними просто сводят политические счеты.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза ввели санкции против шести граждан России и одной организации из-за произошедшей с Навальным ситуации.

20 августа блогера доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию. Он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

В настоящее время Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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