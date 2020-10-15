Президент Киргизии назначил экс-главу спецслужбы секретарем Совбеза

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назначил экс-главу Госкомитета нацбезопасности Кенешбека Дуйшебаева секретарем Совбеза республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Жээнбекова.

«Дуйшебаев Кенешбек Асанбекович назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики», — рассказал представитель пресс-службы.

Бывший секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев ушел в отставку 10 октября.

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова.

14 октября Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны. В этот же день у стен дома правительства в центре Бишкека собрались сотни митингующих, которые требовали отставки главы государства и спикера.

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