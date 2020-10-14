Ереван: Турция не пустила в Армению самолет с гуманитарной помощью из США

Турция не разрешила пролететь через свое воздушное пространство самолету США с гуманитарной помощью для пострадавших в непризнанном Нагорном Карабахе, заявил уполномоченный по вопросам диаспоры аппарата премьер-министра Армении Заре Синанян. Об этом пишет РИА «Новости».

«В данный момент 100 тонн гуманитарной помощи уже готовы к отправке в Армению, но Турция запретила доставлять через свое воздушное пространство даже гуманитарную помощь», — сказал Синанян.

Он добавил, что в Армению уже прибыли 700 тонн гуманитарной помощи из разных стран, включая Россию, США, Францию и другие. По его словам, государства также направили врачей для оказания помощи больным.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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