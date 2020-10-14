Путин выразил надежду на участие Турции в деэскалации конфликта в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду, что Турция, как член Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, внесет вклад в деэскалацию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договорённость о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Ранее Турция предложила РФ, Армении и Азербайджану провести переговоры по ситуации в Карабахе, учитывая, что Россия находится на стороне Армении, а Турция поддерживает Азербайджан.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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