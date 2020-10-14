Байден был знаком с руководством украинской энергокомпании до увольнения Шокина

Хантер Байден, сын кандидата в президенты США Джо Байдена, представил своего отца высшему руководству украинской энергетической компании Burisma за год до того, как Байден-старший якобы использовал свое влияние для увольнения экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Об этом сообщает издание The New York Post, ссылаясь на данные, полученные из электронных писем.

«В более раннем электронном письме от мая 2014 года также видно, что Пожарский, якобы третий руководитель Burisma, просит Хантера «посоветовать, как вы можете использовать свое влияние» от имени компании», — говорится в сообщении.

Джозеф Байден является главным оппонентом Трампа на предстоящих выборах на пост президента США. При этом Байден якобы выступал за прекращение дела о коррупции, в котором фигурирует его сын Хантер, так как в 2014 году вошел в правление украинской газовой компании Burisma.

В 2016 году Джозеф Байден, будучи на посту вице-президента США, выступал с призывом сменить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который в то время начал расследовать деятельность компании. В итоге Шокин был уволен, а расследование дела приостановилось.

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