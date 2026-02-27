Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Киеве уволили экскурсовода за рассказы о Булгакове

Экскурсовода из Киева уволили за упоминание Булгакова
Телеграм-канал Политика Страны

Киевский экскурсовод Оксана Денисова лишилась работы в компании «Интересный Киев» после того, как ее уличили в упоминании уроженца Киева Михаила Булгакова в ходе экскурсий по городу. Об этом сама киевлянка написала в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной в РФ экстремистской).

«Много лет я как экскурсовод работала с компанией «Интересный Киев». Сегодня я получила от них информацию, что они разрывают со мной сотрудничество. Причина — я продолжаю на экскурсиях рассказывать о Булгакове и продвигать «имперские нарративы» (не знаю, что они имели в виду)», — пояснила женщина.

Экскурсовод подчеркнула, что не намерена отказываться от своих убеждений и планирует продолжить проведение экскурсий в индивидуальном порядке.

С 2014 года на Украине последовательно реализуется политика, направленная на активное выдавливание русской культуры и языка из общественной жизни. Принятый в 2019 году закон, закрепляющий преимущественное положение украинского языка, значительно сузил сферу применения русского языка и языков других национальных меньшинств. На уровне местных администраций вводятся ограничения на распространение и использование русскоязычного контента, включая литературу, кинематограф, театральные постановки и музыкальные произведения. Кроме того, наблюдается тенденция к сокращению изучения русского языка в системе образования.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой заявила, что русский язык «пагубно» влияет на украинцев.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!