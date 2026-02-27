Киевский экскурсовод Оксана Денисова лишилась работы в компании «Интересный Киев» после того, как ее уличили в упоминании уроженца Киева Михаила Булгакова в ходе экскурсий по городу. Об этом сама киевлянка написала в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной в РФ экстремистской).

«Много лет я как экскурсовод работала с компанией «Интересный Киев». Сегодня я получила от них информацию, что они разрывают со мной сотрудничество. Причина — я продолжаю на экскурсиях рассказывать о Булгакове и продвигать «имперские нарративы» (не знаю, что они имели в виду)», — пояснила женщина.

Экскурсовод подчеркнула, что не намерена отказываться от своих убеждений и планирует продолжить проведение экскурсий в индивидуальном порядке.

С 2014 года на Украине последовательно реализуется политика, направленная на активное выдавливание русской культуры и языка из общественной жизни. Принятый в 2019 году закон, закрепляющий преимущественное положение украинского языка, значительно сузил сферу применения русского языка и языков других национальных меньшинств. На уровне местных администраций вводятся ограничения на распространение и использование русскоязычного контента, включая литературу, кинематограф, театральные постановки и музыкальные произведения. Кроме того, наблюдается тенденция к сокращению изучения русского языка в системе образования.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой заявила, что русский язык «пагубно» влияет на украинцев.