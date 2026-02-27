Более 30 БПЛА атаковали три российских региона

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над тремя регионами страны 33 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 13:00 до 17:00. В Курской области нейтрализовали шесть дронов, семь — в Брянской области и еще 20 — в Белгородской области.

До этого почти 60 тыс. жителей Белгорода остались без электричества после массированного удара ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате атаки были также зафиксированы перебои с подачей водоснабжения и тепла. Школы и детские сады перевели на резервные источники питания, власти провели экстренное заседание оперштаба. О масштабах отключений, последствиях атак БПЛА и ракетных ударов по районам области — в материале «Газеты.Ru».

