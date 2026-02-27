Размер шрифта
С марта в России изменятся правила провоза ручной клади

С 1 марта пассажиры смогут брать на борт самолета больше вещей
Shutterstock

В России с 1 марта перечень предметов, которые авиапассажиры могут бесплатно перевозить в ручной клади, будет расширен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новую редакцию авиационных правил.

В такой перечень включат в том числе средства для ухода за протезами.

«В качестве ручной клади сверх нормы пассажир имеет право провозить средства, предназначенные для ухода за протезами верхних и нижних конечностей, в упаковке», — говорится в документе.

Кроме того, в ручной клади можно провозить верхнюю одежду, детское питание и люльку, цветы, лекарственные препараты, костыли, костюм в складном портпледе, товары из Duty Free и сумку или рюкзак, размер которых не нарушает правил перевозчика.

Новая версия федеральных авиаправил будет действовать пять лет.

Также сообщалось, что электронный посадочный талон будет официально приравнен к бумажному, а родителей с детьми до 12 лет будут сажать рядом бесплатно.

Ранее в аэропорту Внуково обнаружили «зауженные» измерители для ручной клади.

 
