На ЗАЭС назвали терактом удар ВСУ по дворцу культуры в Энергодаре

ЗАЭС: атака ВСУ на дворец культуры в Энергодаре расценивается как теракт

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дворец культуры (ДК) в Энергодаре не была нарушением режима тишины, но расценивается как теракт. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина.

«Режим тишины объявлен локально и привязан к конкретному месту — району повреждения линии электропередачи, где ведутся ремонтные работы. Однако то, что произошло в Энергодаре, — это удар по городу, по объекту социальной инфраструктуры, ДК. Мы расцениваем это исключительно как террористический акт», — сказала Яшина.

27 февраля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что локальный режим тишины ввели в районе ЗАЭС для ремонта линии электропередачи «Ферросплавная-1», получившей повреждения в результате обстрелов. Как пишут «Известия», станция получает электроснабжение по линии «Днепровская».

21 февраля Лихачев заявил, что ситуация в Энергодаре, который является городом — спутником ЗАЭС, становится все хуже, поскольку «городская инфраструктура и даже социальные объекты подвергаются практически ежедневным обстрелам».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал удар ВСУ по школе в Энергодаре актом варварства.