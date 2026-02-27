Медведев вышел в финал турнира в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финалу турнира серии ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В полуфинальном поединке он переиграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима. Встреча, которая продолжалась 1 час 32 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 62.

Оже-Альяссим сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Медведев подал навылет также семь раз, допустил аналогичное количество двойных ошибок, как и соперник, и реализовал оба заработанных брейк-пойнта.

В финале Медведев сразится с победителем противостояния между россиянином Андреем Рублевым и представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.

Медведев в текущем рейтинге ATP занимает 11-е место. Он является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе Медведева 22 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее в Дубае ребенка заставили убрать флаг России с плаката в поддержку Рублева.