Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Чемпион России по эндуро назвал возможную причину пропажи туристов в Пермском крае

Коробов: зыбучий снег мог стать причиной задержки туристов в Пермском крае
Tudoran Andrei/Shutterstock/FOTODOM

Зыбучий снег мог стать причиной задержки пропавшей группы туристов в Пермском крае. Об этом заявил чемпион России по эндуро Александр Коробов в беседе с РИА Новости.

«Сложность в том, что сейчас плохой снег для передвижения, сверху небольшой наст, который проваливается, а там снег как зыбучие пески, его называют «крупа». Техника проваливается и плохо едет», — сказал он.

Коробов также высказал мнение, что у них могла произойти поломка, или они заблудились, уехав не туда.

Пятеро туристов отправились из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского района на автомобилях 20 февраля и планировали вернуться через четыре дня. В настоящий момент группа не выходит на связь, при этом их автомобили припаркованы на том же месте, где их оставили.

К поискам пропавших присоединились волонтеры, возбуждено уголовное дело. RT со ссылкой на источник сообщил, что у пропавших граждан могли сломаться снегоходы и они ждут помощи в таежной избе.

Ранее в Байкале на глубине 18 метров нашли утонувших туристов.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!