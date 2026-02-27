Чемпион России по эндуро назвал возможную причину пропажи туристов в Пермском крае

Зыбучий снег мог стать причиной задержки пропавшей группы туристов в Пермском крае. Об этом заявил чемпион России по эндуро Александр Коробов в беседе с РИА Новости.

«Сложность в том, что сейчас плохой снег для передвижения, сверху небольшой наст, который проваливается, а там снег как зыбучие пески, его называют «крупа». Техника проваливается и плохо едет», — сказал он.

Коробов также высказал мнение, что у них могла произойти поломка, или они заблудились, уехав не туда.

Пятеро туристов отправились из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского района на автомобилях 20 февраля и планировали вернуться через четыре дня. В настоящий момент группа не выходит на связь, при этом их автомобили припаркованы на том же месте, где их оставили.

К поискам пропавших присоединились волонтеры, возбуждено уголовное дело. RT со ссылкой на источник сообщил, что у пропавших граждан могли сломаться снегоходы и они ждут помощи в таежной избе.

Ранее в Байкале на глубине 18 метров нашли утонувших туристов.