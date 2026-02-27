Размер шрифта
Технологии Сбера объединили медиков из разных районов Иркутской области

Греф: проект Сбера в Иркутской области вывел телемедицину на новый уровень
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Сбер впервые реализовал модель полного цикла, связав больницы Иркутской области с высокотехнологичным Центром мониторинга детского здоровья в Иркутске. Об этом сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Уточняется, что в рамках проекта медицинские технологии и решения Сбера открыли для медиков из районных учреждений возможность дистанционно проводить как плановые, так и экстренные консультации с коллегами из областных центров.

В онлайн режиме врачи могут демонстрировать медицинские изображения и получать поддержку при проведении сложных операций от коллег, находящихся за сотни километров от операционной. Для консультаций по сложным случаям формируется консилиум, к которому присоединяются специалисты центра мониторинга.

Первый проект уже реализован на базе Иркутской областной детской клинической больницы, где начал работу Центр мониторинга детского здоровья. Медики уже провели первую консультацию с Усть-Илимской районной больницей: врач на месте выполнял УЗИ, а иркутские специалисты наблюдали за процессом и обсуждали тактику лечения.

Также 16 самых отдаленных районных больниц области оснащены аппаратно-программными комплексами для телемедицинских консультаций, которые разработаны компанией «СберМедИИ». Решение позволяют передавать в центр мониторинга результаты УЗИ, рентгена, КТ и МРТ.

«Проект в Иркутской области выводит технологии телемедицины на новый уровень. Мы разрабатываем медицинские технологии и инструменты вместе с медицинским сообществом, отвечая на актуальные запросы. Наши решения позволяют сделать работу врачей эффективнее и комфортнее, чтобы каждый пациент получал быструю и качественную медицинскую помощь именно тогда, когда она необходима», — отметил Греф.

Председатель правления Сбербанка добавил, что данный опыт будет востребован и в других регионах России.

В свою очередь, глава Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что открытие Центра мониторинга детского здоровья — значимый шаг в развитии доступной и качественной медицинской помощи детям региона.

«Мы будем тиражировать этот опыт, потому что здоровье детей — наш безусловный приоритет», — сказал Кобзев.

 
