Европарламентарий обвинил Каллас в двойных стандартах в отношении к РФ и Израилю

Европарламентарий Фабио Де Мази обвинил верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас в двойных стандартах по отношению к России и Израилю. Его слова приводит Berliner Zeitung.

«Она признает, что международное право применяется избирательно, но она имеет в виду не себя и не Евросоюз. Она осуждает Россию, однако молчит по поводу действий Израиля в Газе или угроз со стороны Соединенных Штатов в адрес Ирана и Гренландии», — сказал политик.

Он отметил, что Каллас не осуждает двойные стандарты, так как она поддерживает порядок, который основан на правилах, как «необходимую систему координат».

Де Мази призвал Каллас обратиться к Нагорной проповеди Иисуса Христа, в которой задается вопрос: «Почему вы видите соринку в чужом глазу, но не замечаете бревна в своем?»

23 февраля Каллас заявила, что ЕС следует вернуться к дискуссии об экспроприации замороженных активов России.

Ранее в Британии указали на провал плана Каллас после переговоров в Женеве.