В США женщина родила рекордного по размерам ребенка

В штате Нью-Йорк женщина родила мальчика рекордного веса, почти вдвое превышающего показатели среднего новорожденного, пишет New York Post.

Как сообщили в медицинском центре, ребенок появился на свет 31 января с весом 5,9 кг, став самым крупным младенцем, когда-либо рожденным в этом учреждении.

Родители Террика и Шон ожидали крупного малыша, однако, по словам матери, фактический вес сына стал для них неожиданностью. Женщина отметила, что ребенок уже носит одежду и подгузники для детей в возрасте от трех до шести месяцев.

Больница также опубликовала фотографию новорожденного рядом с девочкой Марго, родившейся в тот же день. Родители девочки подчеркнули, что контраст лишь напомнил о том, насколько различными могут быть дети.

В медицинском центре отметили оба рождения, подчеркнув, что каждый ребенок и каждая история родов уникальны. По словам директора по охране здоровья матерей и детей Робин Торгальски, медицинские команды готовы обеспечить необходимую помощь независимо от веса новорожденного.

