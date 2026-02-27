Сталин, который ел котлеты с пола: выходит книга с неожиданными историями из жизни вождя

В России выходит новая работа Ирины Дешковой, соавтора проекта Николая Цискаридзе «Мой театр», — «Кируся. Племянница Сталина» об Кире Павловне Аллилуевой‑Политковской. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе издательства АСТ.

Дешкову с Кирой Павловной Аллилуевой‑Политковской на протяжении 30 лет связывали почти родственные отношения. Весной 2025 года писательница обнаружила дневник Киры Павловны и 20 кассет с записями. На основе этих материалов была написана книга. Особенность текста в том, что он позволяет от первого лица заглянуть в семейный мир Аллилуевых-Сталиных.

«Кируся, как я ее называла, обожавшая кино, даже не подозревала, что ее жизнь словно многосерийный фильм, где невероятным образом тесно переплелись высокая трагедия и эксцентричная комедия», — рассказала Ирина Дешкова.

Главный голос книги Кира Павловна Аллилуева-Политковская родилась в 1919-м и застала практически весь XX век, став современницей главных событий этого периода и видных исторических фигур. В книге описываются ее встречи с Александром Вертинским в Берлине, знакомство с Борисом Пастернаком у Музея изобразительных искусств, общение с Марком Бернесом и Михаилом Геловани, а также представлены неожиданные эпизоды из жизни Сталина и Берии.

Например, в одной из сцен Кира Павловна описывала, как красиво и аккуратно ел Сталин, но иногда партийный деятель все же пренебрегал правилами этикета:

«Любил вареное мясо, которое обычно экономка Валя подавала целым куском на одной тарелке с вареным луком, и еще котлеты. Помню, один раз во время обеда котлета слетела с его вилки и шлепнулась на пол. Иосиф Виссарионович и глазом не моргнул, поднял ее, подул и, хмыкнув: «Подумаешь!», отправил в рот. Маме тогда эта неприхотливость очень по душе пришлась.»

Она также поделилась историей встречи с Александром Вертинским в одном из ресторанов Берлина.

«Одет он был неважно, в какой-то потертый пиджак, вид имел уставший. Стали его спрашивать, как он, что он. А Вертинский и говорит грустно: «Тяжело, жизнь тут дорогая. Вот пока в ресторанах пою…» — написано в книге.

Издатели уверяют, что «Кируся» — не просто мемуары, а редкий документ эпохи, рассказанный от первого лица. Читатель увидит быт и реалии политической элиты прошлого глазами очевидца: от счастливого детства в Кремле и Германии до ареста, ссылки и реабилитации.

