Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Липчанка отравила своих детей таблетками

В Липецке женщину задержали за отравление детей таблетками
Bricolage/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Липецка стала фигуранткой уголовного дела после того, как попыталась навредить детям и себе. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Как полагают следователи, мать детей в возрасте восьми и пяти лет дала им седативные препараты, понимая, что после приема дети могут не выжить.

Вскоре после этого родительница попыталась причинить вред себе, но не смогла довести задуманное до конца. Она рассказала о ситуации соседке, которая вызвала скорую помощь. В результате детей и их мать удалось спасти.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Что именно стало причиной произошедшего, неизвестно, это предстоит выяснить следователям.

«Проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств», – сообщается в публикации.

До этого в Воронеже приемная мать жестоко обращалась с двумя подопечными. Она морила детей голодом, избивала и запирала в комнатах. Ее приговорили к трем годам колонии.

Ранее в Татарстане девочка сбросила сестру-младенца с балкона, пока матери не было дома.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!