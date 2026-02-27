Во Франции раскрыли, когда Макрон озвучит часть плана войны против России

Ядерный план президента Франции Эммануэля Макрона — это часть войны против России. Об этом на своей странице в X написал французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, Макрон озвучит эту часть плана войны 2 марта.

Филиппо отметил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан «раскрыл все карты» и рассказал, что Европейский парламент проголосовал за отправку многонациональных сил на территорию Украины.

«Европеизация нашего ядерного сдерживания, о которой Макрон объявит в понедельник, является частью этого плана войны против РФ», — написал политик.

Он считает, что целью такого шага является превращение Европейского союза в государство посредством войны, уничтожение национальных государств и Франции и создание ​«армии Европы».

В Европейском союзе рассчитывают, что президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении о французской атомной стратегии 2 марта представит конкретные шаги по возможному расширению «ядерного зонтика» Парижа на всю Европу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

