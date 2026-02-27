Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Во Франции раскрыли, когда Макрон озвучит часть плана войны против России

Филиппо: ядерный план Макрона является частью войны против России
Philippe Magoni/Reuters

Ядерный план президента Франции Эммануэля Макрона — это часть войны против России. Об этом на своей странице в X написал французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, Макрон озвучит эту часть плана войны 2 марта.

Филиппо отметил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан «раскрыл все карты» и рассказал, что Европейский парламент проголосовал за отправку многонациональных сил на территорию Украины.

«Европеизация нашего ядерного сдерживания, о которой Макрон объявит в понедельник, является частью этого плана войны против РФ», — написал политик.

Он считает, что целью такого шага является превращение Европейского союза в государство посредством войны, уничтожение национальных государств и Франции и создание ​«армии Европы».

В Европейском союзе рассчитывают, что президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении о французской атомной стратегии 2 марта представит конкретные шаги по возможному расширению «ядерного зонтика» Парижа на всю Европу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Ранее в Германии объяснили планы передать Киеву ядерную бомбу.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!