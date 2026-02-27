Размер шрифта
Экс-глава «Металлиста» получил срок за взятки при сдаче гособоронзаказа

СК: экс-глава завода в Чебоксарах получил семь лет за махинации с оборонзаказом
В Чебоксарах суд приговорил бывшего генерального директора завода «Металлист» Сергея Червякова к семи годам колонии строгого режима за дачу взяток при исполнении гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщили в главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Следствие установило, что в 2019 году завод под руководством Червякова был привлечен к выполнению многомиллионного контракта на опытно-конструкторские работы в рамках оборонзаказа. Контроль за исполнением контракта и приемку работ осуществляли бывший начальник управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий и бывший начальник инженерной службы Ракетных войск стратегического назначения Владимир Хорошунов.

В 2020 году Червяков передал Вертелецкому и его подчиненному Евгению Макееву взятки на общую сумму более 1,8 млн рублей за общее покровительство при выполнении контракта. Кроме того, Вертелецкий и Хорошунов приняли работы ненадлежащего качества, что причинило Министерству обороны ущерб на сумму свыше 73 млн рублей. Собранные военными следователями доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Следствие по делу Вертелецкого было завершено в 2024 году. Тогда же состоялся суд над Макеевым, который в итоге получил условный срок.

Ранее стала известна сумма взятки начальнику представительства Минобороны России.

 
