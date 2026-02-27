Размер шрифта
В Госдуму внесли проект о страховании денег на электронных кошельках

Сенатор Журавлев: в ГД внесли законопроект о страховании электронных кошельков
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Госдуму внесли законопроект о страховании электронных кошельков. Об этом сообщил сенатор Совфеда Николай Журавлев в своем Telegram-канале.

«Наша инициатива подразумевает распространение на электронные денежные средства (ЭДС) системы страхования по аналогии с вкладами», — написал он.

Журавлев отметил, что на данный момент в случае отзыва лицензии у банка, государство возмещает вкладчикам до 1,4 млн рублей. Однако деньги га электронных кошельках такой защиты не имеют.

Депутат отметил, что количество денег на электронных кошельках в банках на начало 2024 года составляло около 20 млрд рублей — это менее 0,1% от общей страховой ответственности.

До этого сообщалось, что в России с 1 марта вступят в силу новые требования к оформлению микрозаймов в удаленном режиме – теперь для получения кредита необходимо будет пройти обязательную биометрическую идентификацию. Это станет серьезной преградой для мошенников, которые не смогут оформить займ по украденным паспортным данным граждан.

Ранее в Госдуме предложили снять запрет на сдачу в аренду ипотечных квартир.

 
