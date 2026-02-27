Москвичка обнаружила в соседней квартире труп, пролежавший там год

В Москве женщина купила квартиру по соседству с жильем, наполненным трупами

Москвичка после покупки квартиры обнаружила в соседнем жире труп. Об этом сообщает «Подъем».

Как рассказала сама женщина по имени Елизавета, ее семья приобрела помещение в декабре прошлого года. Спустя непродолжительное время жильцы стали замечать запах разложения, который, по их мнению, исходил от соседей. Квартиру пришлось вскрыть.

«Трехкомнатная квартира полностью завалена мусором до потолка, разлагающиеся трупы животных, личинки, тараканы и насекомые, сильнейший запах гниения», – рассказала Елизавета.

По ее словам, внутри также было тело человека, которое пролежало там больше года. При этом коммунальщики забрали труп, но другие источники опасных инфекций остались, а квартиру никто не закрыл.

Россиянка пожаловалась в управу района, то якобы столкнулась с угрозами полицией.

Она, как и другие жильцы, опасается, что из-за обстановки в квартире по другим помещениям могут распространиться возбудители разных заболеваний, а мусор – попасть в розетки и стать причиной возгорания.

