Решение FIS об отстранении российских лыжников назвали дискриминационным

CAS назвал дискриминационным решение FIS об отстранении россиян
Спортивный арбитражный суд (CAS) официально признал дискриминационным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) об отстранении представителей России. Такая информация указана в мотивировочной части решения CAS, опубликованной на официальном сайте суда.

В CAS подчеркнули, что оспариваемое ограничение де-факто лишает Федерацию лыжных гонок России и ее членов права на участие в турнирах. Поскольку запрет основан исключительно на гражданстве, он нарушает статью 5.2 устава FIS, запрещающую дискриминацию.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках. Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км.

Ранее Коростелев и Непряева отказались от выступления в США.

 
