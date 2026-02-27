Размер шрифта
В Подмосковье несколько человек пострадали в результате хлопка газа

СК: три человека пострадали после хлопка газа в Дмитрове, возбуждено дело
СУ СК РФ по Московской области

Хлопок газа произошел в одной из квартир в поселке Икша под Дмитровом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования трех человек, сообщила пресс-служба СК по Московской области.

Инцидент произошел 27 февраля. В результате происшествия с травмами в больницу были доставлены двое мужчин и 10-летний ребенок.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На месте работают следователи и криминалисты. Выясняются все обстоятельства случившегося.

В середине января в Кочубеевском округе Ставропольского края при взрыве газового баллона в кафе пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Возгорание произошло в заведении, расположенном вдоль федеральной трассы «Кавказ». Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего их доставили в лечебные учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в здании военной полиции в Ленобласти произошел взрыв.

 
