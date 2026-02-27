В Подмосковье несколько человек пострадали в результате хлопка газа

Хлопок газа произошел в одной из квартир в поселке Икша под Дмитровом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования трех человек, сообщила пресс-служба СК по Московской области.
Инцидент произошел 27 февраля. В результате происшествия с травмами в больницу были доставлены двое мужчин и 10-летний ребенок.
Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
На месте работают следователи и криминалисты. Выясняются все обстоятельства случившегося.
В середине января в Кочубеевском округе Ставропольского края при взрыве газового баллона в кафе пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Возгорание произошло в заведении, расположенном вдоль федеральной трассы «Кавказ». Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего их доставили в лечебные учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Ранее в здании военной полиции в Ленобласти произошел взрыв.