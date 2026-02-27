Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Назван еще один «спорный момент» на переговорах США и Ирана

WSJ: переговоры в Женеве показали, что Иран и США далеки от соглашения
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

США и Иран на переговорах в Женеве оказались по-прежнему далеки от договоренностей по ключевым вопросам, связанным с заключением соглашения по ядерной программе Исламской Республики. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Источники рассказали, что Вашингтон требует от Тегерана уничтожить основные ядерные объекты в Форду, Натанзе и Исфахане и передать американской стороне весь оставшийся обогащенный уран. Кроме того, США должны были подтвердить, что ядерная сделка будет иметь бессрочный характер.

В статье отмечается, что Иран настаивает на праве обогащать уран, но готов сократить его объемы с нынешних 60% до 1,5%, приостановить обогащение на несколько лет или перерабатывать уран через арабо-иранский консорциум (объединение компаний). При этом США требуют, чтобы Исламская Республика совсем отказалась от обогащения урана.

«США предлагают Ирану лишь минимальное смягчение санкций в рамках сделки, что является еще одним спорным моментом, поскольку Иран надеется на существенное облегчение для своей пострадавшей экономики», — говорится в материале.

Накануне в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Ранее вице-президент США назвал возможные удары по Ирану «сдерживающим фактором».

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!