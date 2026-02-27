Назван еще один «спорный момент» на переговорах США и Ирана

WSJ: переговоры в Женеве показали, что Иран и США далеки от соглашения

США и Иран на переговорах в Женеве оказались по-прежнему далеки от договоренностей по ключевым вопросам, связанным с заключением соглашения по ядерной программе Исламской Республики. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Источники рассказали, что Вашингтон требует от Тегерана уничтожить основные ядерные объекты в Форду, Натанзе и Исфахане и передать американской стороне весь оставшийся обогащенный уран. Кроме того, США должны были подтвердить, что ядерная сделка будет иметь бессрочный характер.

В статье отмечается, что Иран настаивает на праве обогащать уран, но готов сократить его объемы с нынешних 60% до 1,5%, приостановить обогащение на несколько лет или перерабатывать уран через арабо-иранский консорциум (объединение компаний). При этом США требуют, чтобы Исламская Республика совсем отказалась от обогащения урана.

«США предлагают Ирану лишь минимальное смягчение санкций в рамках сделки, что является еще одним спорным моментом, поскольку Иран надеется на существенное облегчение для своей пострадавшей экономики», — говорится в материале.

Накануне в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Ранее вице-президент США назвал возможные удары по Ирану «сдерживающим фактором».