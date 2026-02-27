Размер шрифта
В список иноагентов внесли журналистку, якутского депутата и интернет-ресурс

Минюст пополнил список иноагентов, включив в него журналистку Кричевскую
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Министерство юстиции пополнило список иностранных агентов. Об этом министерство сообщило на своем сайте.

В него включили журналистку Веру Кричевскую (признана в РФ иностранным агентом), активиста Максима Алиева, депутата Госсобрания Якутии Александра Иванова, интернет-ресурс «Республика».

По информации Минюста, Кричевская принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, а также «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине».

В распространении материалов иноагентов также обвиняется Алиев. Иванов, утверждает министерство, взаимодействовал с иностранными агентами и организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

«Республика» принимала участие в распространении материалов иноагентов, распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политики, добавили в Минюсте.

Ранее полиция задержала политика Дунцову на вечере писем политзаключенным в Твери.

 
