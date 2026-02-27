Размер шрифта
Новак заявил о желании Москвы сократить скидки на российскую нефть

Новак: власти планируют снизить дисконт на нефть до $10 за баррель
Владимир Астапкович/РИА Новости

Правительство России ставит задачу снизить дисконт на российскую нефть на мировом рынке до уровня, существовавшего в «в лучшие санкционные времена» — до $10 за баррель. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, пишет «Интерфакс».

Новак признал, что текущие цены на российскую нефть увеличивают риски дефицита бюджета. Он объяснил ситуацию совокупностью факторов, включая снижение стоимости эталонной марки Brent, значительный дисконт на российскую нефть и увеличение транспортных расходов, связанных с переориентацией поставок на более удаленные рынки.

По словам Новака, ранее основным потребителем российской нефти была Европа, теперь же ее приходится доставлять в Индию и Китай, что кратно увеличивает логистические издержки. Для решения этой проблемы правительство стремится развивать конкуренцию и снижать стоимость страхования, чтобы улучшить условия для поставщиков.

Вице-премьер подчеркнул, что в случае дальнейшего роста дефицита бюджета у правительства есть альтернативные источники покрытия, такие как использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), увеличение государственного долга и приватизация государственного имущества.

Ранее Александр Новак заявил, что России хватит нефти минимум на 62 года.

 
