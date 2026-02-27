Размер шрифта
Граждан Китая призвали покинуть одну страну

Китай призвал своих граждан покинуть Иран и воздержаться от поездок туда
Mark Schiefelbein/AP

Китай призвал своих граждан покинуть территорию Ирана, а также воздержаться от поездок туда. Об этом сообщает газета The Global Times.

«С учетом существующей ситуации, связанной с безопасностью в Иране, министерство иностранных дел Китая, посольство и консульства КНР в Иране напоминают гражданам о том, что необходимо воздержаться от поездок в Иран», — говорится в предупреждении.

Также отмечается, что китайским гражданам, которые в данный момент находятся в Китае, необходимо усилить меры предосторожности в сфере безопасности.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатии перед тем, как американский президент примет решение.

По данным The Wall Street Journal, речь шла о передаче урана за границу, но Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы.

Ранее Трампу представили варианты возможных военных действий против Ирана.

 
