Жители подмосковной Немчиновки пострадали из-за неизвестного «ночного автомстителя»

Mash: в Немчиновке неизвестный прокалывает шины всем, что паркуется вторым рядом
Telegram-канал «Mash»

В подмосковном селе Немчиновка появился «ночной автомститель», который прокалывает шины всем, кто паркуется вторым рядом и закрывает выезд соседям, пишет Mash.

Telegram-канал уточняет, что неизвестный орудует в жилищном комплексе «Микрорайон Немчиновка» на протяжении двух лет.

«Соседи разделились на два лагеря: первые защищают рыцаря парковок, вторые говорят, что дворы забиты, ставить машины больше некуда», — отмечается в посте.

Прошлым летом петербурженка хотела отомстить бывшему супругу и разбила чужой автомобиль. Ночью 4 июля пьяная женщина пришла на парковку на Октябрьской улице. Вооружившись кухонным ножом и молотком, она намеревалась уничтожить машину новой сожительницы бывшего мужа. Обнаружив знакомый ей автомобиль марки Renault, она проколола четыре шины, поцарапала ножом дверное стекло и нанесла более 15 ударов молотком по лобовому стеклу и фарам, полностью их разбив.

Однако вскоре выяснилось, что жительница Петербурга ошиблась — она перепутала машину и разгромила автомобиль такой же модели и цвета, не принадлежавший ее сопернице. Владелец транспортного средства обратился в правоохранительные органы, общий ущерб составил 80 тыс. руб.

Ранее россиянин из мести угнал бульдозер и сдал его на металлолом.

 
