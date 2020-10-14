Пашинян заявил, что Армения знала о планах Баку начать войну в Карабахе

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван знал о намерениях Азербайджана начать военное столкновение в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы знали и ждали, вопрос был в том, конкретно когда и в каком направлении должен был наступать враг», — подчеркнул политик.

По его словам, армия обороны Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики) с первых минут героически сражается с противником.

«Азербайджанско-турецкие войска в коалиции с террористами начали самое сильное наступление на Арцах», — заявил армянский лидер.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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