В Кремле обеспокоены тем, как выполняются соглашения по Карабаху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность тем, как выполняются соглашения по Карабаху, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Вряд ли стороны, которые провели многочасовые переговоры в Москве, могут быть удовлетворены тем, как выполняются достигнутые соглашения. Здесь можно выразить только обеспокоенность», — заявил Песков.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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