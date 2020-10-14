Зеленский рассказал о встрече с главой разведки Великобритании

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время поездки в Великобританию общался с главой внешней разведки МИ-6 Ричардом Муром. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский с супругой посетили Великобританию с официальным визитом на прошлой неделе.

«У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела», — сказал Зеленский.

В основном речь шла о защите суверенитета и территориальной целостности Украины, также стороны уделили внимание проблеме противодействия дезинформации и фейковым новостям, уточнил украинский лидер.

Он также добавил, что читал новости отечественных СМИ о составе этой встречи и вопросах, которые на ней затрагивались, и утверждает, что на самом деле там был «другой состав», а ряд описанных проблем не обсуждался. В связи с этим Зеленский посоветовал украинским СМИ тщательнее проверять информацию, которую они публикуют.

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