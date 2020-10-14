Главы МИД Турции и Швеции устроили перепалку на пресс-конференции из-за Греции

Главы МИД Турции и Швеции, Мевлют Чавушоглу и Анн Линде, устроили перепалку на пресс-конференции во вторник, 13 октября. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что турецкий министр подверг критике позицию Стокгольма по ближневосточным проблемам, в том числе касательно предполагаемой поддержки шведским государством курдского ополчения на севере Сирии. Кроме того, недовольство вызвало то, что Швеция призывает Турцию вывести войска с территории САР. Чавушоглу также возмутился тем, что Стокгольм не критикует правительство Греции относительно якобы жесткого обращения с мигрантами.

Глава шведского МИД Анн Линде, в свою очередь, напомнила, что является «его гостем», и отметила, что не стала бы «устраивать дебаты». Она выразила надежду на то, что в Турции у каждого есть возможность высказываться так же откровенно, как это делает министр иностранных дел.

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