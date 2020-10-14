Трамп сравнил себя с суперменом после лечения от COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что почувствовал себя суперменом после приема лекарств от новой коронавирусной инфекции.

С таким заявлением он выступил на предвыборном митинге в Пенсильвании, трансляцию вел телеканал C-Span.

Американский лидер заявил, что не знает точно, что ему дали, однако препарат содержал антитела к коронавирусу.

«Я принял это и сказал, что чувствую себя как супермен», – отметил президент.

Ранее Трамп заявил, что у него сформировался иммунитет к COVID-19 после перенесенного заболевания.

2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Меланья чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.

Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. На данный момент глава государства выписан из больницы и возобновил проведение предвыборных мероприятий.

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