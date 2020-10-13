Украина может закупить у России вакцину от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не стал исключать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, если ее одобрит ВОЗ. Об этом пишет РИА «Новости».

«Если такое случится (подтверждение от ВОЗ), то мы будем говорить про закупку любой вакцины, не только российской», — заявил Степанов.

На Украине коронавирусом заразились 277 982, выздоровели 120 999, погибли 5 254 человека.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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