Бабарико прокомментировал встречу с Лукашенко в СИЗО
Экс-претендент на пост президента Белоруссии и бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико прокомментировал встречу с главой государства Александром Лукашенко, которая состоялась в СИЗО. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на адвокатов оппозиционера.
По их словам, Бабарико не может назвать прошедшую встречу диалогом, поскольку диалог подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе.
Кроме того, как считает оппозиционер, диалог предполагает равный доступ всех его участников к информационному полю.
В данном случае эти условия не были соблюдены, так как сам оппозиционер и другие члены собрания находятся под стражей.
Однако оппозиционер считает, что диалог с властью все же может состояться, но при определенных условиях.
Главное из них — освобождение всех политических заключенных.
Ранее стало известно, что Лукашенко провел встречу с арестованными оппозиционерами, которая длилась около четырех часов.
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