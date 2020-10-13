Бабарико прокомментировал встречу с Лукашенко в СИЗО

Экс-претендент на пост президента Белоруссии и бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико прокомментировал встречу с главой государства Александром Лукашенко, которая состоялась в СИЗО. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на адвокатов оппозиционера.

По их словам, Бабарико не может назвать прошедшую встречу диалогом, поскольку диалог подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе.

Кроме того, как считает оппозиционер, диалог предполагает равный доступ всех его участников к информационному полю.

В данном случае эти условия не были соблюдены, так как сам оппозиционер и другие члены собрания находятся под стражей.

Однако оппозиционер считает, что диалог с властью все же может состояться, но при определенных условиях.

Главное из них — освобождение всех политических заключенных.

Ранее стало известно, что Лукашенко провел встречу с арестованными оппозиционерами, которая длилась около четырех часов.

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